Besøket er ikke offisielt kunngjort verken fra ukrainsk hold eller Vatikanet.

En italiensk politikilde bekrefter at den ukrainske presidenten kan komme til å besøke Roma i helgen, og at et møte med statsminister Giorgia Meloni også trolig vil stå på programmet.

Politiet i Berlin bekreftet i forrige uke at Zelenskyj også er ventet dit lørdag kveld. Heller ikke dette er offisielt bekreftet fra Kyiv.