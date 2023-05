Regjeringen håper dette vil begrense tobakkssalget, slik at landet kan nå målet med en tobakksfri generasjon innen 2040.

– Med denne endringen vil vi starte i dag for å beskytte morgendagens voksne, sa helseminister Manuel Pizarro på en pressekonferanse torsdag.

Han avfeide kritikk fra enkelte næringslivsgrupper som mener tiltakene er for harde og diskriminerende.

Dersom lovforslaget blir godkjent av parlamentet, der de regjerende sosialistene har flertall, vil røyking ved siden av offentlige bygninger bli forbudt fra 23. oktober. Det gjelder blant annet skoler, universiteter, sykehus eller idrettsarenaer, restauranter, barer og kaffebarer.

Restauranter, barer og nattklubber som har spesielle røykeområder med tilstrekkelig isolasjon, vil få lov til å opprettholde disse fram til 2030.

Fra 2025 er det bare lisensierte tobakksforretninger og butikker på flyplasser som har lov til å selge sigaretter og andre tobakksprodukter. Det innebærer at automater, barer, restauranter og bensinstasjoner ikke lenger vil ha lov til å selge tobakk.

En pakke sigaretter i Portugal koster rundt 5 euro, som er en av de laveste prisene i Vest-Europa. Noen hevder at regjeringen i stedet burde heve tobakksavgiften, men Pizarro sa at det ikke er et tema, siden priser over et visst nivå bare vil oppmuntre til smugling.