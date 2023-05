Brigety sier til sørafrikanske medier at han er overbevist om at en forsendelse med våpen og ammunisjon ble lastet om bord i et russisk lasteskip som lå til kai i en marinebase i Cape Town i desember.

– Væpning av Russland er svært alvorlig. Vi anser ikke denne saken til å være ute av verden, og vi skulle gjerne sett at Sør-Afrika praktiserte sin alliansefrie politikk, sier ambassadøren til nettavisen news24.

Sør-Afrika har høstet kritikk fordi landet ikke har villet fordømme den russiske invasjonen av Ukraina.