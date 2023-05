En stor sky av svart røyk veltet opp over Pier Lombardo-gaten i sentrum av storbyen. Det brant i flere biler etter eksplosjonen, som inntraff ved 11.30-tiden. Vitner sier det var en varebil som fraktet gassflasker, som eksploderte, skriver avisen Corriere della Sera , men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Ordfører Giuseppe Sala sier til journalister på stedet at det ikke er snakk om terrorisme eller en kriminell handling. Han sier situasjonen er under kontroll og at ingen mistet livet i ulykken.

Brannvesenet sier en person er skadd. De sier det er uklart om brannen startet i varebilen eller i en av de parkerte bilene i nærheten.

En skole og andre bygninger i bydelen Porta Romana ble evakuert etter eksplosjonen.