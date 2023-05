Titusenvis av migranter er i limbo før USA endrer asylregler

Amerikanske myndigheter forbereder seg på en stor innstrømming av asylsøkere da coronarestriksjonen Title 42 løper ut natt til fredag. Regelen ble innført under pandemien, angivelig for å forhindre at folk med coronasmitte tok seg inn i USA.

I praksis er den blitt brukt til å sende migranter rett tilbake uten at de har fått søke asyl.

Rundt 24.000 grensevakter og 1100 som skal behandle asylsøknader, er hanket inn, dobbelt så mange som for ett års tid siden. Pentagon har sendt 1500 soldater som slutter seg til 2500 som allerede er utstasjonert.

Ny regel

I påvente av at Title 42 løper ut, er det blitt innført en regel der de fleste migranter antas å ikke ha rett på asyl om de har tatt seg gjennom andre land og ikke søkt beskyttelse der, eller om de ikke har brukt lovlige måter å ta seg inn i USA.

Innenriksminister Alejandro Mayorkas sier at den nye regelen vil medføre strengere konsekvenser for migranter som tar seg ulovlig inn i USA. Om de blir tatt, kan de bli deportert og utestengt fra USA i fem år, om de ikke oppfyller kravene for asyl.

Man kan få lovlig innreise om man søker på nett gjennom en statlig app, har en sponsor og blir godkjent etter bakgrunnssjekk.

Tusenvis i limbo

Titusenvis av migranter har samlet seg flere steder i Mexico, tvers over grensa. Mange av dem er usikre på når eller hvordan de skal ta seg inn i USA.

Ved en høy vegg som skiller San Diego i California og Tijuana i Mexico, har hundrevis av migranter de siste dagene tatt seg over for å melde seg til amerikansk grensepoliti.

– Vi hørte at Title 42 løper ut, og at det etter det ikke kommer til å være noen mulighet, sier 30 år gamle Diana fra Colombia til nyhetsbyrået AP. Hun er med en gruppe på enslige kvinner og en familie med to småbarn som hun sier dro hjemmefra for en uke siden. Først fløy til de til El Salvador, før de tok seg gjennom Mellom-Amerika og Mexico i buss.

– Vi vet ikke hva som skjer

Mer enn 10.000 migranter ble anholdt av grensepoliti etter å ha tatt seg ulovlig inn i USA både mandag og tirsdag, forteller Brandon Judd, som leder en fagforening for grensepolitiet.

Venezuelanske Michel er i den mexicanske grensebyen Ciudad Juarez. Han sier at han er sint og føler seg fanget, etter at mange forsøk på å bruke den nye appen som skal behandle asylsøknader når det nåværende reglementet løper ut, har feilet.

– Vi vet ikke hva som skjer. De gjør ting vanskeligere, sier han til AFP etter å ha tatt seg fra Sør-Amerika med kona og deres fem år gamle datter.