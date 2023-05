Tass: Armenia hevder Aserbajdsjan har angrepet mot armenske styrker

Armenia hevder at styrkene er blitt angrepet med granatkastere og artilleri, skriver det russiske nyhetsbyrået. Det pågår samtaler mellom de to landene om en fredsavtale for å gjøre slutt på den mer enn 30 år lange konflikten om utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Området er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men støttes av Armenia, og befolkningen er overveiende armensk. Konflikten har blusset opp en rekke ganger og førte til full krig i årene rundt 1990 og i 2020.

De to landenes ledere skal etter planen møtes til samtaler i Brussel søndag.