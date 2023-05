Flere militante palestinere drept i nytt israelsk angrep på Gazastripen

Den statlige egyptiske TV-kanalen Extra News meldte onsdag kveld at Israel og den militante palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) var blitt enige om en våpenhvile.

Meldingene ble ikke bekreftet verken fra israelsk eller palestinsk hold, men Israels utenriksminister Eli Cohen bekrefter å ha mottatt et egyptisk utkast til våpenhvile.

Utover kvelden fortsatte imidlertid angrepene fra begge sider. I de israelske byene Ashkelon og Sderot slo det ned palestinske raketter, men uten at noen kom til skade. Det ble også bekreftet av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Ingen sivile israelere er til nå såret, sa han sent onsdag kveld, og la til at den israelske militæroperasjonen mot den beleirede Gazastripen fortsatt pågikk.

Drepte leder

Natt til torsdag rettet Israel et angrep mot en bygning i Khan Younis sør på Gazastripen.

Målet for angrepet var mannen som styrer rakettangrepene til Islamsk hellig krig. Han er navngitt som Ali Ghali, og oppholdt seg i en leilighet i bygget.

Ghali ble drept sammen med to andre lederskikkelser i den militante gruppa, ifølge avisa Haaretz. Både Israel og Islamsk hellig krig har bekreftet at han ble drept i angrepet.

Haaretz siterer videre det palestinske helsedepartementet på at ytterligere sju personer ble såret i angrepet.

Israelske myndigheter sier at han har instruert vært delaktig i flere rakettangrep mot Israel de siste månedene.

Mange ofre

De israelske angrepene har dermed krevd 25 liv på Gazastripen de siste to dagene. De fleste ofrene er sivile, det yngste en jente på fire år.

15 mennesker ble drept da over 40 israelske kampfly angrep en rekke mål på Gazastripen tirsdag.

Tre ledere i den militante gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) ble drept i den første angrepsbølgen natt til tirsdag. Angrepene krevde også livet til mange sivile som var naboer.

Uakseptabelt

Blant de drepte var fem kvinner, fire barn og en lege, ifølge FNs spesialkoordinator Tor Wennesland. Han kaller Israels drap på sivile «uakseptable».

Frankrike «fordømte» angrep rettet mot sivile, EU ga uttrykk for «alvorlig bekymring» og Den arabiske liga kalte de israelske angrepene for grusomme.

Onsdag kveld kom også FNs generalsekretær António Guterres på banen og karakteriserte via en talsmann de sivile tapene på Gazastripen som «uakseptable».

– Israel må etterleve sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær lov, inkludert når det gjelder proporsjonal maktbruk, og må ta alle forholdsregler for å spare sivile og sivile objekter under sine militære operasjoner, sier generalsekretærens talsmann Farhan Haq.

Fireåring drept

Det yngste offeret for tirsdagens angrep var datteren til Jihad-lederen Khalil al-Bahtini, fire år gamle Hajer. Bahtinis kone ble også drept.

To søstre, 17 år gamle Iman og 19 år gamle Diana Adass ble også uskyldige ofre fordi de bodde i nabobygningen, den eldste av dem skulle ha giftet seg i juni.

Tannlegen Jamal Khuswan, kona og den 21 år gamle sønnen ble også drept. De bodde i etasjen over Jihad-lederen Tareq Izzeldeen, som trolig var Israels mål.

Rundt 30 sivile ble ifølge helsemyndighetene på Gazastripen såret i angrepene, og tilstanden til flere av dem betegnes fortsatt som kritisk.

Raketter

Onsdag fortsatte de israelske angrepene, samtidig med at de palestinske rakettangrepene fortsatte. Israels forsvarsminister Yoav Gallant opplyste sent onsdag at det til da var avfyrt over 400 raketter mot Israel.

Ingen av de palestinske rakettene forårsaket ifølge den israelske ambulansetjenesten Magen David Adom personskader, men sju palestinere ble drept i onsdagens israelske angrep mot Gazastripen.

Fire av de drepte skal ha vært medlemmer av den sekulære palestinske gruppen Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), mens de tre øvrige var sivile. Blant dem var en ti år gammel jente, ifølge journalister på Gazastripen.

Onsdag morgen skjøt og drepte israelske soldater også to militante palestinere på den okkuperte Vestbredden. Ifølge den israelske hærledelsen åpnet de to ild mot israelske soldater fra en bil, men uten at noen ble truffet.

Døde etter sultestreik

De siste israelske angrepene mot Gazastripen er de mest omfattende siden august. Da ble 49 palestinere drept i israelske angrep i løpet av tre dager. Ingen ble drept eller såret på israelsk side.

Konflikten denne gangen blusset opp da Jihad-lederen Khader Adnan døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Dødsfallet utløste store protester både på Gazastripen og Vestbredden, og Islamsk hellig krig sverget hevn. Flere titall raketter og granater ble avfyrt fra Gazastripen, men ingen av dem skal ha forårsaket skade.

Ikke ute etter krig

En talsmann for den israelske forsvarsledelsen understreket onsdag at Israel ikke er ute etter en storkonflikt med Hamas, som har makten på Gazastripen. Målet er utelukkende Islamsk hellig krig, sa Danny Hagari.

– Våre handlinger er kun et forsøk på å hindre ytterligere opptrapping. Israel er ikke interessert i krig, sier han.

Hamas-lederen Ismail Haniyeh var onsdag i kontakt med FN, Egypt og Qatar i et forsøk på å få en slutt på de israelske angrepene, opplyste en talsmann.

Verken Hamas eller Islamsk hellig krig hadde onsdag kveld kommentert meldingene om den angivelige våpenhvilen.