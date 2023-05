Trump sier han vil benåde kongresstormere om han blir president igjen

Trump deltok onsdag kveld i et folkemøte med velgere som regner seg som republikanere eller uavhengige, og skal stemme i primærvalget i New Hampshire. Han ble intervjuet av en reporter fra CNN, og gjentok flere ganger de udokumenterte påstandene om at valgseieren ble stjålet fra ham.

En av velgerne spurte ekspresidenten om han ville benåde noen av dem som har fått fengselsdommer for sine roller i opptøyene 6. januar 2021.

– Jeg har lyst til å benåde mange av dem. Jeg kan ikke si hver eneste en, for et par av dem mistet nok kontrollen, svarte Trump. Videre sa han at det vil skje veldig tidlig i en eventuell ny presidentperiode.

– De lever i helvete akkurat nå. De lever i helvete. Trump la til at de er ting som brannmenn, politimenn, soldater, snekkere og elektrikere, og at de alle er «flotte mennesker». Trump underspilte også voldsbruken blant støttespillerne hans i kongressopprøret, og sa at han ikke angret på egen framferd 6. januar.

Overgrepskjennelse

Folkemøtet skjedde dagen etter at Trump ble funnet skyldig i overgrep og injurier mot skribent E. Jean Carroll i et sivilt søksmål i New York. Trump har varslet at han vil anke kjennelsen.

Onsdag insisterte han nok en gang på at han ikke kjenner til Carroll.

– Jeg kjenner henne ikke. Jeg har aldri møtt henne. Jeg ante ikke hvem hun var, sa Trump. En av de frammøtte velgerne spurte ham senere hva han hadde å si til dem som mener kjennelsen gjør ham dårlig egnet til å være president.

– Vel, det er ikke så mange av dem, for tallene mine på målingene kom nettopp. De har steget, sa Trump, og ble møtt av latter fra salen.

– Hadde stanset krigen på ett døgn

Trump, som i sin tid i Det hvite hus nærmet seg Russland og president Vladimir Putin, gjentok onsdag at han er «en smart fyr», men han sa at det var «et dumt feilgrep» å invadere Ukraina.

Trump hevdet igjen at Putin aldri ville invadert nabolandet om han fortsatt var president, og han sa at han kunne stanset krigen på ett døgn. Han ville ikke svare på spørsmål om han ville fortsatt med den amerikanske bistanden til Ukraina, ei heller om hvem han vil at skal vinne krigen.

– Jeg vil at alle skal slutte å dø, sa Trump.

Gjeldstak

Det hvite hus står for øyeblikket i strid med republikanerne i Kongressen om det såkalte gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen har sagt at statskassa kan gå tom for penger ved månedsskiftet om ikke regjeringen får låne mer penger.

Om USA skulle misligholde statsgjelda, ventes det å få store økonomiske konsekvenser. Republikanerne ber om kutt i de offentlige utgiftene før de går med på å heve gjeldstaket.

Trump sa onsdag at partifellene bør stå på sitt, også om det innebærer at statsapparatet går tomt for penger.

– Jeg sier til republikanerne der ute – kongressrepresentanter og senatorer: Om de ikke gir dere massive kutt, så må dere la det gå tomt, sa Trump.

President Joe Biden innkalte lederne i Kongressen til krisemøte om gjeldstaket tirsdag. Møtet bar ingen frukter, men det er duket for et nytt møte fredag.