Reuters: Framgang i samtalene mellom partene i Sudan

Samtalene mellom partene ble innledet lørdag og foregår i Saudi-Arabias hovedstad Jeddah.

Sudan har de siste ukene vært åstedet for brutale kamper mellom hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-sjefen Mohamed Hamdan Dagalo.

Meldinger om framgang

Forhandlingene mellom partene har som mål å få på plass en våpenhvile og å sikre at hjelpearbeidere og nødhjelp får komme inn.

Det har tidligere blitt meldt om våpenhviler, men disse er ikke blitt overholdt.

Etter flere dager uten synlige framskritt, fortalte en kilde tett på meklingen til Reuters onsdag at det er gjort framgang, og at en enighet om våpenhvile kan ventes snart.

En annen kilde opplyser til nyhetsbyrået at partene nærmer seg en avtale. Samtalene fortsatte utover natta.

USAs viseutenriksminister Victoria Nuland sa tidligere onsdag at deres forhandlere er forsiktig optimistiske.

Harde kamper

Onsdag ble det meldt at kampene i flere av hovedstaden Khartoums nabolag hadde eskalert mellom partene. Det ble også meldt om tunge skuddvekslinger nord i Omdurman og øst i Bahri, to nærliggende byer som ligger tvers over Nilen fra Khartoum.

Tidligere i uka sa en saudiarabisk diplomat at man ikke nærmet seg en ny våpenhvile, fordi begge parter mente de kunne vinne borgerkrigen.

Mer enn 750 mennesker er bekreftet drept siden kampene brøt ut 15. april, de fleste av dem sivile. Nær 150.000 har flyktet til nabolandene, mens 700.000 er internt fordrevet i Sudan.

FNs matvareprogram (WFP) har sagt at ytterligere 2,5 sudanere kan havne i hungersnød de neste månedene på grunn av konflikten. Antallet mennesker i landet som står i akutt matusikkerhet, vil i så fall øke til 19 millioner.