Amerikansk soldat får 25 års fengsel for drap på demonstrant i Texas

Straffeutmålingen kommer etter at dommen ble avsagt i april, og skjer til tross for at delstatens republikanske guvernør har sagt han vil benåde 36-åringen.

Daniel Perry skjøt og drepte Garrett Foster mens sistnevnte deltok i en demonstrasjon mot politivold og rasisme i Texas' hovedstad Austin 25. juli 2020. Demonstrasjonen var en del av en hel sommer med demonstrasjoner og opptøyer i USA etter at svarte George Floyd ble drept av en politimann i Minneapolis 25. mai samme år.

En rekke uttalelser fra Perry i tiden før drapet ble lest opp i retten. Blant annet skrev han på Facebook: «Det er offisielt, jeg er rasist, fordi jeg ikke er enig i at mennesker oppfører seg som dyr i dyrehagen».

Foster bar på et automatgevær under demonstrasjonen, noe han har rett til i Texas.