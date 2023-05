De to landene gikk inn med 11 milliarder svenske kroner for å støtte SAS under coronapandemien, noe EU-kommisjonen godkjente. EU har normalt strenge regler for statsstøtte, men løsnet på kriteriene under pandemien.

Irske Ryanair klaget statsstøtten inn for EU-domstolen, og rettens lavere instans har onsdag konkludert med at den økonomiske hjelpen ikke skulle vært godkjent.

Samme dag annullerte domstolen kommisjonens godkjenning av 6 milliarder euro – nærmere 70 milliarder med dagens kurs – i støtte til Lufthansa ikke skulle vært godkjent. Også her var Ryanair klager.

Avgjørelsene fra domstolen i Luxembourg kan ankes, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.