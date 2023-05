Nesten 1000 støttespillere av eksstatsminister Imran Khan pågrepet i Pakistan

Minst 25 politibiler har blitt satt fyr på av støttespillerne, mens 14 myndighetsbygg ble angrepet og raidet, melder politiet i Punjab.

De melder også at 130 politibetjenter ble skadd i sammenstøtene som brøt ut etter at Khan ble pågrepet og satt i varetekt tirsdag.

Det brøt ut store demonstrasjoner som reaksjon på pågripelsen. I flere byer ble internett og sosiale medier stengt.

Mistillit

Khan ble avsatt som statsminister etter et mistillitsvedtak i fjor og har siden blitt siktet for blant annet terrorlovbrudd. Den tidligere statsministeren og cricketstjernen avviser alle anklager.

Ifølge Geo News ble Khan pågrepet av en paramilitær styrke da han skulle møte i retten i hovedstaden Islamabad i forbindelse med en korrupsjonssak tirsdag. En video av pågripelsen viser flere titall politifolk med tungt opprørsutstyr som omringer Khan og geleider ham inn i en svart varebil.

Pågripelsen tirsdag skjedde dagen etter at han ble advart mot å komme med det militæret kaller «grunnløse påstander» etter at Khan nok en gang anklaget en høytstående etterretningsoffiser for å planlegge å drepe ham.

Marsj

Ifølge Reuters planlegger støttespillerne av Khan en marsj til Islamabad, der han sitter varetektsfengslet. Onsdag skulle han i planen møte i retten, men rettsmøtet vil i stedet foregå der han sitter i varetekt, melder nyhetsbyrået.

Myndighetene i tre av Pakistans fire provinser har erklært unntakstilstand og forbyr alle folkeansamlinger som følge av demonstrasjonene.

Ifølge Pakistans regjering har Khans støttespillere angrepet statsbygg, myndighetsbygg og skoler, og det blir satt i verk tiltak for å øke sikkerheten.