Sjelden allianse kan velte presidentstyret i Tyrkia

Recep Tayyip Erdogan (69) er allerede den lengstsittende presidenten i Tyrkias historie. Men når han 14. mai stiller til valg for sin tredje periode på rad, er den sterke mann mer utfordret enn ved sine tidligere valgseiere.

Meningsmålinger antyder at konkurrenten Kemal Kilicdaroglu og hans sentrum-venstre allianse har en svak ledelse. Hvis ingen av kandidatene får mer enn 50 prosents oppslutning, avgjøres presidentvalget i en ny runde 28. mai.

Høy inflasjon og jordskjelv

– Økonomien har alltid vært Erdogans sterkeste kort. Men det er ikke tilfelle lengre. Det siste året er inflasjonen i Tyrkia målt opptil 80 prosent, og mange sliter med å få mat på bordet. Jordskjelvet i februar var et hardt slag for regjeringen ettersom mange mistet sine kjære i bygg som fikk unntak fra byggeforskrifter, sier seniorforsker Pinar Tank ved fredsforskningsinstituttet PRIO, til NTB.

Har fått sinte velgere å stri med

Hun sier Erdogan har forsøkt å dempe sinnet i folket med å karakterisere jordskjelvet som «århundrets katastrofe», noe ingen regjering ville vært i stand til å håndtere på en god måte.

– Dette har forandret hva som var en stille og lidende velgermasse, til sinte velgere. Det ser også ut til at tyrkiske velgere har en grense for hvor mye undertrykkelse de tåler, sier Pinar Tank.

Jordskjelvet 6. januar i år tok livet av minst 50.000 mennesker. Hele byer ble radert ut, og millioner av mennesker mistet sine hjem.

Subsidier og militær satsing

Erdogan har annonsert en rekke kostbare tiltak for å lette byrden for dem som er hardest rammet av den høye inflasjonen. Minstelønn og pensjoner er økt, og mulighetene for førtidspensjon utvidet. Regjeringen subsidierer også strøm og gass. Forsvaret har også fått et oppsving i produksjonen av attraktive droner, kampfly og avanserte ilandsettingsfartøy.

– Vi var et land som ikke kunne produsere knappenåler. Her om dagen fløy en ubemannet tyrkisk drone over oss. Nå har vi egne krigsskip, egne fly, veier, broer og sykehus, sier Erdogan-tilhenger Mustafa Agaoglu til nyhetsbyrået AP.

Vil ta Tyrkia i ulik retning

Den konservative Erdogan og liberale Kilicdaroglu er ikke bare politiske motpoler. Der Kilicdaroglu har en lavmælt og inkluderende lederstil, er Erdogan karismatisk og autoritær.

– Den største ulikheten mellom de to er imidlertid synet på det tyrkiske demokratiet. Kilicdaroglu lover å gå tilbake til parlamentarisk demokrati med respekt for institusjoner og maktfordelingen mellom dem. Erdogan søker å konsolidere mer makt i presidentstyret han har innført og vil svekke demokratiet ytterligere, sier Pinar Tank til NTB.

Bred og sjelden allianse

Seks partier med svært ulik politikk har gått sammen i alliansen bak Kemal Kilicdaroglu. De tar til orde for å vrake presidentstyret og reversere undertrykking og angrepene på ytringsfriheten.

– Politiske allianser er en sjeldenhet i Tyrkia. Det sier mye om Kilicdaroglu at han stabler på beina en allianse som ideologisk sett er ekstremt sprikende: fra høyreorienterte nasjonalister til sekulære venstrepartier og islamister. Kurdiske nasjonalister støtter også alliansen uten å være en del av den. Men den store bredden kan også være akilleshælen overfor velgere som ikke har bestemt seg. Det kan bli vanskelig å framstå som et troverdig alternativ, sier Tank.

Ungdommen kan bli avgjørende

Hun peker på at unge velgere kan bli avgjørende for utfallet. Marginene er små, og mange unge har ikke bestemt seg. Over halvparten av befolkningen er under 31 år.

Aldersgruppen 18–25 år utgjør 15 prosent av velgerne, ifølge en studie den tyske Konrad Adenauer-stiftelsen gjennomførte i fjor. 63 prosent av de yngste velgerne var da misfornøyd med tilstanden i Tyrkia.

Tyrkerne dyrker den sterke mann

Recep Tayyip Erdogans sterkeste kort er ifølge Pinar Tank at han følger tradisjonen fra grunnleggeren av det moderne Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, med å være en sterk leder.

– Erdogan er en sterk mann i et land som har en politisk kultur som verdsetter en slik ledertype, sier hun.

Hans tilhengere ser på Erdogan som en mann som kan stå opp imot Vesten, senest demonstrert med motstanden mot det svenske medlemskapet i Nato, og en garantist for uavhengig tyrkisk utenrikspolitikk.

– I dette valget er Erdogans beste kort at velgerne kan tro at han er den eneste som kan gjenoppbygge landet og få det på fote igjen, sier Pinar Tank til NTB.