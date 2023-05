Biden venter kaos ved grensa mot Mexico når koronaregler utløper

Den såkalte Title 42-bestemmelsen utløper ved midnatt torsdag kveld, og titusenvis av mennesker har i forkant samlet seg ved grenseoverganger.

Amerikanerne har innført tiltak for å slå ned på ulovlig innvandring, samtidig som migranter tilbys lovlig innvandring til USA om de søker på nett gjennom en statlig app, har en sponsor og blir godkjent etter bakgrunnssjekk.

Unntakstilstand

I Texas-byene El Paso, Brownsville og Laredo er det erklært unntakstilstand. De sliter med å håndtere hundrevis av migranter – de fleste fra Latin-Amerika, men også folk fra Kina, Russland og Tyrkia – som allerede er der.

Biden sier at administrasjonen jobber med å sørge for at ting går rolig for seg. 1.500 soldater er beordret til å bistå ved grensa.

På spørsmål om USA er klare for en tilstrømming av migranter, svarer Biden følgende.

– Men det gjenstår å se. Det kommer til å være kaotisk en stund, sier han. Biden snakket med Mexicos president Andres Manuel Lopez-Obrador om grensesituasjonen i en times tid tirsdag.

Koronaregel

Title 42-reglene ble innført tidlig i koronapandemien, angivelig for å forhindre at folk med koronasmitte tok seg inn i USA.

I praksis er den blitt brukt til å sende migranter rett tilbake uten at de har fått søke asyl.

Menneskerettsorganisasjoner har fordømt tiltaket som misbruk av en helsekrise.