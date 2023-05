I en video publisert på plattformen, sier Carlson at han vil fortelle mer senere. Carlson var blant kanalens fremste profiler da han og Fox skilte lag i april. Det skjedde kort tid etter at Fox inngikk forlik i et injuriesøksmål for 787,5 millioner dollar, der Carlson var sentral.

Carlsons program «Tucker Carlson Tonight» var det med mest seere på kanalen blant folk mellom 25 og 54 år.