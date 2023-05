Det opplyser domstolen tirsdag.

Carroll anklager ekspresidenten for voldtekt. Hun saksøkte i fjor Trump og påsto at han voldtok henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Hun hevder også at Trump kom med ærekrenkelser mot henne da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.