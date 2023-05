Ifølge nyhetsbyrået Tass er det mistanke om at brannen er påsatt. Beredskapsmyndighetene i Kurgan fylke ved grensen mot Kasakhstan sier de har identifisert 46 mistenkte, og det er åpnet sju straffesaker mot påståtte brannstiftere. Noen av de mistenkte er mindreårige.

Tidligere i uken ble det meldt at et kruttlager og et tomt lagerbygg var blitt flammenes rov. Samtidig hindret brannmannskapene at også tre lagre med sprengstoffet TNT brant ned. Det ble ikke meldt om alvorlige eksplosjoner i forbindelse med at brannen nådde kruttlageret.

Skogbranner har lenge herjet i skogene og på steppene i Russland i sommermånedene, men de siste årene er brannene blitt mer intense. 2021 opplevde landet sin verste skogbrannsesong, der 18,8 millioner hektar skog gikk tapt, ifølge Greenpeace Russland. Det tilsvarer godt over halvparten av Fastlands-Norges areal.