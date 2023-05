Dette er andre gang på en måned at de to utenriksministrene møtes, og de var tydelig uenige i spørsmål om store lands ansvar.

Mens vertinne Annalena Baerbock ga Qin Gang klar beskjed om at «nøytralitet» i konflikten i praksis innebærer å ta Russlands side, advarte Qin EU mot å sanksjonere kinesiske bedrifter med tilknytning til Russland. Den gjestende ministeren sier Kina vil beskytte sine interesser.

– Kinesiske og russiske selskaper nyter godt av normal handel og samarbeid som ikke bør påvirkes, sa Qin til sin tyske kollega. Han viste til samtaler i EU om mulige sanksjoner mot åtte kinesiske bedrifter da han sa at straffetiltak vil føre til at Kina vil svare for «å beskytte kinesiske bedrifters legitime interesser».

Tyskland, Frankrike og Norge

Qin, som er på et Europa-besøk som også inkluderer Frankrike og Norge senere i uken, motsetter seg bestemt at andre land innfører restriksjoner eller handler ensidig overfor Kina.

Onsdag skal EU-landenes ambassadører møtes for å diskutere sanksjonspakke nummer elleve mot Russland etter invasjonen i Ukraina i februar i fjor. Som en del av dette har EU-ledelsen foreslått å begrense eksporten av enkelte typer teknologi til åtte kinesiske selskaper som mistenkes for å selge dette videre til Russland, viser et dokument nyhetsbyrået AFP har sett.

EU vil slå ned på videreeksport til Russland via tredjeland av sensitiv teknologi som kan brukes på slagmarken. Dette gjelder blant annet databrikker.

Kina vil fremme dialog

I Berlin insisterte Qin på at Kina hele tiden har presset på for «fredelig dialog» for å få slutt på krigen i Ukraina. Han sier Kina vil sende en spesialutsending til Ukraina og oppfordrer Tyskland til å gjøre mer for å få på plass en våpenhvile og fredsforhandlinger.

Baerbock la på sin side press på Kina for å få landet til å ta tydelig standpunkt mot Russland.

– Nøytralitet betyr at man stiller seg på den aggressive partens side. Derfor er vårt styrende prinsipp at vi er på ofrenes side, sier hun.

Kinas president Xi Jinping har aldri fordømt Russlands invasjon, og Kina har forsøkt å fremstille seg som en nøytral part. I forrige måned snakker Xi med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for første gang siden krigsutbruddet for nesten 15 måneder siden.

Møter Huitfeldt

Fredag kommer Qin til Oslo, der han skal møte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og avlegge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en høflighetsvisitt.

Også her er krigen i Ukraina ventet å stå høyt på dagsordenen.