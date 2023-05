HRW: Myanmar brukte vakuumbombe

Ifølge menneskerettsgruppen brukte hæren en såkalt termobarisk bombe – kjent som en vakuumbombe – i et angrep mot landsbyen Pazi Gyi i Sagaing-regionen.

Lokale kilder har opplyst at rundt 170 mennesker ble drept i angrepet. HRW har analysert 59 bilder av lik fra stedet og en video som ble tatt opp etter angrepet.

De konkluderer med at en vakuumbombe ble brukt. Den første detonasjonen spredte en brenselsblanding som en sky rundt landsbyen, mens den andre satte fyr på skyen, noe som sugde oksygenet ut av lufta og skapte en enorm ildkule.

– Det førte til tilfeldige og uforholdsmessig mange sivile ofre og er en tilsynelatende krigsforbrytelse, sier HRW.

Juntaen i Myanmar sier at den gjennomførte et begrenset luftangrep mot byen og at flesteparten av dødsfallene skyldes at et ammunisjonslager ble rammet.