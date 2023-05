Titusenvis av serbere demonstrerte etter masseskytinger

Reuters beskriver folkemengdene som de største i landet på flere år. Sammen gikk folk i stillhet gjennom hovedstaden Beograd bak et banner med teksten «Serbia mot vold».

En 13-åring åpnet ild og drepte åtte elever og en sikkerhetsvakt på en skole i Beograd onsdag. Seks andre elever og en lærer ble såret. Dagen etter skjøt en mann tidlig i 20-årene vilt rundt seg i to landsbyer sør for hovedstaden. Han drepte åtte og såret ytterligere 14.

Begge gjerningspersonene overga seg til politiet.

– Vi har samlet oss her for å hedre de som døde, og for å gjøre vårt beste så dette aldri skjer igjen noe sted, sa demonstrant Borivoje Plecevic til Reuters.

Flere krav

Demonstranter og tilhengere av opposisjonen krever at flere TV-stasjoner og tabloidaviser som de sier fremmer voldelig og vulgært innhold, blir lagt ned.

Opposisjonen og menneskerettsorganisasjoner anklager president Aleksandar Vucic for å undertrykke pressefriheten, vold mot politiske motstandere, korrupsjon og for å ha bånd til organisert kriminalitet. Vucic og hans allierte avviser alle anklager.

Vucic åpner for nyvalg

Mandag sa Vucic at demonstrantene forsøker å tvinge ham til å gå av og destabilisere landet. Videre het det at han er klar til å teste regjeringens popularitet i et nyvalg, men han sa ikke når.

– Jeg vil fortsette å jobbe, og jeg vil aldri gi etter for gata og mobben. Om det blir en rokering i regjeringen eller nyvalg, det får vi se, sa han mandag.

Utdanningsminister Branko Ruzic gikk av søndag. Demonstranter krever at også innenriksminister Bratislav Gasic og lederen for landets statlige sikkerhetsbyrå går av.

Det var lignende demonstrasjoner som den i Beograd, i flere andre byer i landet.