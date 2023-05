WSJ: Tiktok sporet brukere som så på skeivt innhold

Appen ber ikke brukere om å oppgi legning ved registrering, men den kategoriserer internt videoer under emner som LHBT+, sier de tidligere ansatte til avisa. Den innsamlede informasjonen, som enkelte ansatte kunne få innsyn i, omfattet en oversikt over brukere som så på disse videoene og deres informasjon.

Flere ansatte på Tiktoks kontorer i USA, Storbritannia og Australia skal ha levert inn klager på praksisen både i 2020 og 2021. De sier at de fryktet at informasjonen kunne bli delt utenfor selskapet og bli brukt til å presse brukere.

Mange som bruker appen, bor i land der homofile og transpersoner utsettes for trakassering og vold. En talskvinne for Tiktok sier til Wall Street Journal at portalen ansatte brukte for å få tilgang til informasjon om brukerne som så på skeivt innhold, ble slettet i USA for nesten ett år siden.

– Det å beskytte privatlivet og sikkerheten til Tiktok-brukerne, er en av våre viktigste prioriteringer, sier Tiktok i en uttalelse til avisa.

Det har stormet rundt appen, som er eid av kinesiske Bytedance, de siste månedene. Myndigheter i en lang rekke land har innført forbud mot appen på grunn av bekymring for at data som samles inn om brukere via appen, kan overleveres til kinesiske myndigheter. Myndighetene i Kina avviser anklagene som politisk motiverte.