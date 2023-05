Mange sivile ofre blant de 15 drepte i israelske angrep mot Gazastripen

Angrepene rammet tett befolkede områder og blir av Israel beskrevet som målrettede. Tre kommandanter i den palestinske militante gruppa Islamsk hellig krig ble drept, men også konene deres, flere av barna deres og andre sivile som befant seg i nærheten, mistet livet.

Det ene angrepet traff toppetasjen av en boligblokk i Gaza by, et annet rammet et hus i byen Rafah sør i det palestinske området.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble 20 personer såret, og ambulanser gikk i skytteltrafikk for å evakuere mennesker ut av de gruslagte byområdene.

Israel opplyser at luftangrep mot steder som militante palestinere bruker til å trene, fortsatte utover morgenen.

Etter rundt en times opphold ble ytterligere to personer drept i et luftangrep mot et kjøretøy i Khan Yunis, opplyser helsemyndighetene på Gaza. Ifølge den israelske hæren var de to en «terrorgruppe» fra Islamsk hellig krig som planla et rakettangrep mot Israel.

Kjent tannlege drept

Blant de drepte var også en tannlege som var godt kjent av befolkningen på Gazastripen, fordi han tilbød gratis behandling til fattige familier. Jamal Khuswan bodde i samme bygård som Tareq Izzeldeen, lederen for Islamsk hellig krig, som etter alt å dømme var målet for angrepet.

Khuswans kone og 21 år gamle sønn, som studerte medisin, ble drept i angrepet, Alle lå og sov da Israel angrep tidlig tirsdag morgen. De fire andre barna hans overlevde med mindre skader, opplyser tannlegens bror, Mohammad Khuswan. Han opplyser at broren også var russisk statsborger etter å ha studert mange år i Russland.

– Ikke normalt

Også andre steder på Gazastripen lette innbyggere rundt i ruinene av det som tidligere var deres hjem i håp om å redde viktige dokumenter og gjenstander.

– Barn våknet opp til lyden av eksplosjoner. De fikk panikk. Vi har barn, kvinner og eldre. Det som skjedde, var ikke normalt, sier Hani Jaber, en av innbyggerne i Rafah, der en annen leder i Islamsk hellig krig ble drept sammen med sin kone.

Det israelske militæret sier de undersøker opplysningen om at sivile ble drept, men at de ikke har noen ytterligere kommentarer.

Israels FN-ambassadør forsvarer angrepene som en måte å «gjenopprette fred og sikkerhet» for Israels innbyggere.

– Vi vil ikke la disse terrorgruppene undergrave forsøket på sameksistens, som vil alle ønsker å oppnå, sier han.

Senere på dagen sa statsminister Benjamin Netanyahu at en opptrapping blant militante palestinere på Gaza, vil bli møtt med «en knusende respons». Han ba israelerne stålsette seg i dagene som kommer og han er forberedt på alle mulige scenarioer i kjølvannet av tirsdagens angrep mot Gaza.

FN-fordømmelse

Tor Wennesland, som er FNs spesialutsending til Midtøsten, uttrykte tirsdag dyp bekymring for situasjonen. Han fordømmer de sivile drapene og ber begge parter vise så stor tilbakeholdenhet som mulig.

Angrepene blir også møtt med fordømmelse i Jordan og i Egypt, som ofte blir brukt som megler i forhandlingene mellom militante palestinere på Gazastripen og Israel.

Fra Det hvite hus heter det at USA følger nøye med på situasjonen.

– Vi opplyser alle parter om å deeskalere situasjonen. Israel har rett til å beskytte seg og til å forsvare sitt folk fra uansvarlige rakettangrep fra terrorangrep, sier en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Israels væpnede styrker (IDF) sier at de angrep tre høytstående ledere i Islamsk hellig krig, den nest mektigste av de væpnede gruppene i Gaza, og at de tre er ansvarlige for nylige rakettangrep mot Israel.

IDF omtaler dem som gruppas leder nord på Gazastripen, en mellommann mellom gruppas medlemmer i Gaza og på Vestbredden og et medlem av gruppas militære råd.

To kilder i gruppa bekrefter overfor Reuters at de tre er drept.

Høy spenning

I påvente av palestinske rakettangrep som svar på luftangrepene, har israelske myndigheter rådet beboere som bor innenfor en fire mils radius fra Gaza, om å holde seg nære bomberom.

Hamas-leder Ismail Haniyeh advarer om at Israel vil «betale prisen» for drapene.

– Å likvidere lederne med en feig operasjon, vil ikke bringe sikkerhet til okkupanten, men heller mer motstand, sier han i en uttalelse.

Situasjonen er svært spent. Israel bombet Gaza forrige uke etter at militante palestinere avfyrte minst 30 raketter.

De palestinske rakettene ble avfyrt etter at et fremtredende medlem av Islamsk hellig krig døde i israelsk fangenskap etter en nesten tre måneder lang sultestreik.

Bitter konflikt

Luftangrepene ligner de i 2022, da Israel bombet steder der ledere i Islamsk hellig krig holdt til. Det førte til tre dager med intense angrep begge veier.

Israel gjennomfører jevnlige aksjoner på den okkuperte Vestbredden. De sier de er for å bryte opp militante palestinske nettverk og forhindre framtidige angrep, mens palestinerne ser dem som en forverring av den 56 år lange okkupasjonen av landområder de ønsker for en framtidig palestinsk stat.

105 palestinere, rundt halvparten av dem militante eller angivelige angripere, blitt drept av israelske styrker på Vestbredden eller i Øst-Jerusalem siden starten av 2023, ifølge en opptelling gjort av nyhetsbyrået AP.