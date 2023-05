Russland sier regn forsinker den ukrainske offensiven

– Ustabilt regnvær har begynt igjen. Bakken må være tørr ned 10 til 12 centimeter for at maskinene skal kunne ta seg over den, sier Jevgenij Balitskij, som leder de prorussiske myndighetene i regionen, til russisk TV. Han la imidlertid til at motoffensiven kan «starte når som helst».

Samme mann beordret fredag eldre og barnefamilier nære fronten i Zaporizjzja til å evakuere. Søndag sa han at nesten 1700 hadde forlatt området. Ordren gjaldt også for folk som bor i byen Enerhodar, der Zaporizjzja-atomkraftverket ligger.

Det er det største i Europa, og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har uttrykt stor bekymring for sikkerhetssituasjonen der.