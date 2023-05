Prigozjin skjelte ut både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov i en rekke videoer forrige uke og anklaget dem for å holde tilbake ammunisjon til den private militærstyrken. Wagner-gruppen har ledet an i den flere måneder lange offensiven mot Bakhmut i Øst-Ukraina, men har ikke klart å skaffe seg kontroll over byen.

Wagner-sjefen truet med å trekke styrkene sine ut fra Bakhmut dersom han ikke fikk mer ammunisjon. Mandag sier han at «foreløpige tall tyder på at vi begynner å motta ammunisjon».

Han hevder nok en gang at styrkene hans har fremdrift i det han beskriver som intense kamper rundt Bakhmut. Slaget om byen beskrives som det blodigste og mest langvarige i krigen i Ukraina.