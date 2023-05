Alessandra Mele, som framfører «Queen of Kings», er en av de 15 artistene som deltar i første semifinale. Ti går videre.

Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, mener framføringen nå er en oppgradering fra den norske finalen.

– Det ser kulere ut enn det gjorde i Trondheim, forteller Thomassen til NTB.

– Litt for mørkt

– Men jeg hadde kanskje håpet på enda mer oppgradering, slik at det så enda mer «fett» ut. Det er fortsatt litt for mørkt på scenen. Det kunne kanskje ha litt mer pyroteknikk eller noe sånt. Det er nok for sent å gjøre noe med det, legger Thomassen til.

Når det gjelder framføringen, mener han at den norske artisten har litt å gå på til det virkelig gjelder.

– Hun sparte seg og ville ikke ta ut alt, sier han.

Nytt kostyme

Kostymet til den norsk-italienske artisten er byttet ut fra den norske Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim til hun nå står på Eurovision-scenen i Liverpool. I Norge var det et slags krigerkostyme, mens hun nå opptrer i noe som er inspirert av dronning Elizabeth I og epoken hennes.

– Det er mye mer moderne og mye mer kongelig, sa Alessandra til NTB før NRKs delegasjon reiste til den store musikkonkurransen.

– Loreen leverte

Morten Thomassen er ikke i tvil om hvem som hadde den beste framføringen i den første prøven.

– Det var Loreen. Hun leverte varene, selv med en nedskalert scene. Hun hadde en fremragende vokal. Det var veldig bra å se, for jeg føler at mange av de andre artistene holdt igjen. Det er fornuftig, for denne prøven teller jo ikke, sier han.

Sverige og Loreen, som vant konkurransen for elleve år siden, er den store favoritten i år. Hun har en antatt vinnersjanse på 38 prosent, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Så følger Finland, som i år stiller med rapperen Käärijä. Vinnersjansen hans beregnes til 25 prosent.

«Dødens semifinale»

På den lista ligger Norge på sjetteplass, med en antatt vinnersjanse på 4 prosent.

Både Sverige, Finland og Norge er i tirsdagens semifinale – omtalt som «dødens semifinale», men Thomassen mener det er så godt som sikkert at alle tre tar seg videre.

Storbritannia er årets vertsland for Eurovision Song Contest, med Ukraina som medarrangør. Finalen er lørdag 13. mai.