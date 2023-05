To henrettet i Iran for blant annet koranbrenning

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Mizan er de to dømt for å ha brent koraner i 2019. De to omtales som antiislamske aktivister som er del av et nettverk som har publisert vulgære bilder og lenker på nett.

De to som er henrettet, navngis som Yusef Mehrad og Fazli Zare.

Ifølge USAs kommisjon for internasjonal religiøs frihet ble de to fengslet i 2020 og året etter dømt til døden for å ha fornærmet profeten.

De to iranerne skal ha vært medlemmer av en Telegram-kanal med navn «Kritikk av overtro og religion».