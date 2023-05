Åtte drept da bil kjørte inn blant folk utenfor migrantsenter i Texas

Folk sto og ventet på en bussholdeplass utenfor senteret for migranter i Brownsville sør i delstaten da en bil plutselig braste inn blant dem søndag morgen lokal tid.

De aller fleste av de døde var migranter fra Venezuela, opplyser lederen for senteret, Victor Maldonado.

Det er foreløpig ikke kjent om det dreier seg om en ulykke, eller om det var en villet handling.

Politiet opplyser at bilføreren ble pågrepet på stedet. Han er fraktet til sykehus under politibevoktning, og det er tatt blodprøver av mannen for å se om han var påvirket av alkohol eller narkotika.

Stor fart

Senterleder Maldonado sier at video fra senterets overvåkingskameraer viser hvordan bilen braser inn blant menneskene som ventet på bussholdeplassen. Bilen kjører i høy hastighet og synes å sneie borti fortauet før den blir slynget over på siden og fyker bortover.

Sjåføren ble tatt til sykehus med skader han fikk da bilen rullet, opplyser politietterforsker Martin Sandoval. Det var ingen andre i bilen, og politiet var søndag ettermiddag ikke sikre på verken alderen eller navnet på sjåføren.

Sandoval sier at det er tre mulige forklaringer for hendelsen.

– Det kan være rus, det kan være en ulykke, eller det kan ha vært med overlegg. For å finne ut akkurat hva som har skjedd, må vi utelukke to av dem, forteller han.

– Han er veldig lite samarbeidsvillig på sykehuset, men han blir satt i varetekt i byen så snart han blir skrevet ut, legger han til.

Stort inntog av migranter

Brownsville ligger lengst sør i Texas rett ved grensen til Mexico.

Migrantsenteret, som heter Bishop Enrique San Pedro Ozanam Center, er det eneste senteret i Brownsville som tilbyr overnatting for migranter som har blitt løslatt fra føderal varetekt.

– I løpet av de siste to månedene har det hver dag kommet mellom 250 og 380 mennesker hit til senteret, sier Maldonado.

Senteret har bare plass til 250 migranter, men ifølge Maldonado reiser mange av dem som kommer dit, videre samme dag.

De to siste ukene har det ankommet svært mange venezuelanere til Brownsville, og myndighetene sier de ikke vet hvorfor. Rundt 2500 migranter har daglig kommet til Brownsville de siste dagene, ifølge Pedro Cardenas i byforvaltningen.

Maldonado sier at senteret ikke har fått noen trusler før søndagens hendelse, men at dette nå har endret seg.

– Det har vært et par folk som har kommet bort til inngangen og sagt til sikkerhetsvakta at vi er grunnen til at dette skjedde, sier han.