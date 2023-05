Minst fem såret i russiske angrep mot Kyiv

Tre ble såret i Solomjanskyj, og to andre da rester fra en nedskutt drone falt ned i Sviatosjyn. Begge områder ligger vest i den ukrainske hovedstaden.

Ifølge Klitsjko falt dronerestene ned på en to etasjer høy bygning i Sviatosjyn. Vitner i Kyiv sier til Reuters at de har hørt mange eksplosjoner, og lokale tjenestefolk sier at luftforsvarssystemene har avverget flere angrep.

Det har også vært et rakettangrep mot havnebyen Odesa sør i landet, ifølge lokale myndigheter, og ifølge ukrainske medier er det også hørt flere eksplosjoner i Kherson-regionen, som også ligger i sør.

Russiske styrker har også rettet artilleriangrep mot åtte forskjellige steder i Sumy-regionen nordøst i landet, ifølge lokale myndigheter.