Lokalavisen Hoy Tamaulipas skriver at bilen, en van, kjørte inn blant folk som sto og ventet på en bussholdeplass utenfor senteret søndag morgen lokal tid.

Det er foreløpig ikke kjent om det dreier seg om en ulykke eller om det var en villet handling.

Politiet opplyser ifølge ABC News at bilføreren ble pågrepet på stedet. Han er fraktet til sykehus under politibevoktning. Det er tatt blodprøver av mannen for å se om han var påvirket av alkohol eller narkotika.

Brownsville ligger sørøst i Texas ved grensen til Mexico.

Hendelsen skjer mindre enn et døgn etter at åtte mennesker ble drept i en masseskyting på et kjøpesenter utenfor Dallas i Texas.