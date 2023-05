Tirsdag holder Russland den årlige seiersdagsparaden på Den røde plass i Moskva. Årets parade preges av strenge sikkerhetstiltak som følge av en rekke droneangrep den siste tiden, blant annet ett mot Kreml tidligere denne uken som Russland mener Ukraina står bak.

Paraden blir sett på som viktig for president Vladimir Putin for å styrke patriotismen, særlig etter at Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar i fjor.

I år har likevel feiringen i flere regioner i Russland blitt nedskalert som følge av frykt for at de kan være mål for proukrainske sabotører.

Under generalprøven i Moskva søndag kunne det ifølge Reuters også se ut til at færre enn vanlig soldater og militærmateriell deltok.

Bekymringen for sikkerheten har økt i Russland den siste uken som følge av droneangrep mot drivstofflagre og godstog. Søndag har medier også rapportert om flere eksplosjoner på den russiskokkuperte Krim-halvøya i Ukraina.