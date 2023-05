Langtrekkende raketter mot Ukraina

I Kharkiv fylke nordøst i Ukraina ble minst fem personer såret da en rakett traff en parkeringsplass i byen Balaklija, opplyser guvernør Oleh Synjehubov.

Guvernør Vitalij Kim i fylket Mykolajiv lenger sør skriver i sosiale medier at en bygning og eiendom som tilhørte et selskap, ble ødelagt av russiske krysserraketter i løpet av natten.

Ifølge en talsmann for det ukrainske flyvåpenet, Jurij Ignat, har Russland avfyrt i alt seks missiler av typen Kh-22, men han hevder at ingen av dem traff mål.

I byen Nikopol er en 72 år gammel kvinne og tre andre såret i et annet russisk angrep, ifølge myndighetene. Ukraina har kontroll over byen, som ligger like ved kjernekraftverket Zaporizjzja på den andre siden av elven Dnepr.

De siste dagene har Russland trappet opp bruken av langtrekkende raketter brukt mot sivile mål og infrastruktur, ifølge ukrainske myndigheter.

I to tredeler av Ukraina kunne flyalarmen høres i morgentimene søndag, hele veien fra Kyiv og områdene vest for hovedstaden til hele den østlige og sørlige delen av landet.