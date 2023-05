Syria inn i varmen i Den arabiske liga

Syria ble kastet ut av ligaen i 2011 som følge av landets brutale behandling av demonstranter som protesterte mot det autoritære regimet.

Nå har ligaens 22 medlemsland besluttet å ta Syria inn i varmen igjen. Søndagens utenriksministermøte i Kairo er en forberedelse til toppmøtet i Saudi-Arabia 19. mai. Da er det ventet at Syria offisielt blir en del av ligaen igjen.

– Regjeringsdelegasjoner fra Den arabiske republikken Syria vil gjenoppta deltakelsen i møtene til Den arabiske liga, heter det i en enstemmig uttalelse fra gruppens utenriksministere.

I en uttalelse søndag ber Syrias utenriksdepartement de arabiske landene om å følge «en effektiv tilnærming basert på gjensidig respekt». Samtidig understreker de «viktigheten av felles arbeid og dialog for å påta seg utfordringene arabiske land står overfor».

Vil bidra til å løse krisen i Syria

Før helgen uttalte Jordans utenriksminister Ayman Safadi at han trodde det var nok stemmer for at Syria igjen blir medlem. Han har også sagt at «dette bare er begynnelsen» for å få slutt på den politiske krisen i Syria, ifølge CNN.

Den siste tiden har det vært tegn til at arabiske land ønsker å gjenopprette samarbeidet med regimet til president Bashar al-Assad.

Flere arabiske ledere har besøkt Damaskus, blant dem Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan, som møtte Assad i den syriske hovedstaden i april.

Den arabiske liga skriver også i en uttalelse søndag at de vil at de arabiske landene skal ta en ledende rolle i å løse den humanitære, sikkerhetsmessige og politiske situasjonen i landet og understreker at nødhjelp må nå alle som trenger det.

De har også blitt enige om å danne en ministerkomité som skal fortsette å ha direkte dialog med den syriske regjeringen for å nå en helhetlig løsning.

Har gjenerobret store områder

Som følge av krigen i Syria ble Assad-regimet en paria i den arabiske verden. Regimet slo beinhardt ned på demonstrantene og det etter hvert væpnede opprøret mot det autoritære regimet.

Med hjelp fra Russland og Iran greide Assad-regimet etter hvert å gjenerobre de fleste områdene fra sunnimuslimske opprørerne, som da krigen brøt ut, hadde støtte fra flere sunniarabiske land.

Nå er det for det meste stille ved frontlinjene, men store landområder nord i landet er fremdeles utenfor myndighetenes kontroll.