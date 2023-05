Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Guvernøren Vjatsjeslav Gladkov skriver på Telegram at angrepene natt til søndag ikke førte til personskader.

Belgorod-regionen har flere ganger tidligere opplevd angrep på blant annet lagre med drivstoff og ammunisjon. Området ligger like nord for den ukrainske storbyen Kharkiv, på russisk side av grensen.

Ukraina tar stort sett aldri på seg ansvar for angrep mot russisk territorium, men nylig uttalte ukrainske myndigheter at landet ødelegger russisk infrastruktur for å forberede en våroffensiv mot russiske okkupasjonsstyrker i Ukraina.