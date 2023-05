Advarsel om Sudan: – Utmattelseskrig

Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF har godtatt å møtes i Saudi-Arabia for samtaler. De har vært klare på at de ikke forhandler om en varig fred, men en humanitær våpenhvile.

Samtidig er det fortsatt lite som tyder på en våpenhvile. Det meldes fortsatt om kamper i Sudan. Senest natt til søndag viste bilder delt i sosiale medier det som skal være en kraftig eksplosjon nord i hovedstaden.

Flere hundre sivile er drept i kampene som har rast siden 15. april. Partene har inngått flere våpenhviler, men kampene har fortsatt. Et bakteppe for konflikten er forsøket på å danne en sivil regjering etter kuppene i 2019 og 2021.

Hæren ønsket at RSF skulle legges ned og bli en del av den regulære hæren. Nå kjemper gruppene om makten i Sudan.

– Kampen om Khartoum er raskt blitt en utmattelseskrig der partene har lignende kapasitet og evner, sier Andreas Krieg ved King's College i London.

Utlendingene flyktet

Khartoum by er blitt en krigssone. Det pågår harde kamper i gatene – og styrkene tar i bruk både automatvåpen og artilleriild, samt luftangrep.

Begge partene har hevdet å ha tatt kontroll over baser som tilhører motparten, men opplysningene er ikke bekreftet.

En lang rekke land – blant dem Norge – har evakuert ambassadepersonell og egne statsborgere. Soufan-senteret i New York advarer mot at verdenssamfunnet forlater Sudan og skriver at de to partene «forbereder seg på en hemningsløs kamp om kontrollen over landet».

Det er uklart nøyaktig hvordan maktforholdet mellom hæren og RSF er. Den paramilitære gruppen består av mange veteraner fra Darfur-konflikten, der gruppen er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten etter å ha voldtatt og massakrert sivile.

Sudans hær har rundt 100.000 soldater, mens RSF har mellom 40 og 100.000.

– Kan ikke teppebombe byen

Eksperter sier at hæren har kontroll over luftrommet, noe som bidrar til at kampen flyttes inn i Khartoum.

– De kan ikke teppebombe byen fordi det er sivile der, i tillegg til at begge partene har egne soldater der, sier Krieg.

Aly Verjee, Sudan-forsker ved universitetet i Göteborg, sier at ingen av partene har klart å få til knockout-slaget de har ønsket.

– Effektive målrettede angrep krever god etterretning på bakken, påpeker han.

Vitner i Khartoum har fortalt at RSF-soldater ofte tar posisjon i boligstrøk.

Geriljakrigere

Krieg sier at den paramilitære gruppen er godt trent til geriljakrig og at de truer hæren i byen.

– I et urbant miljø har RSF en fordel i måten gruppen er satt opp på, sier han.

Bevegelsesevnen kan bli en avgjørende faktor. Khartoum er spredt over 1000 kvadratkilometer.

– Det er ikke bare en kamp om Khartoum, det er flere, sier Verjee.

Det er enda en grunn til at ekspertene tror konflikten kan trekke ut i tid. Hvis en gruppe får kontroll over ett distrikt, trenger ikke det være avgjørende.

Vitner i Khartoum sier at hærens styrker er mindre synlig. RSF-styrkene setter opp kontrollpunkter og bygger ly i boligstrøk.

Mulig russisk joker

Krieg påpeker at flere land har interesser i konflikten. Egypt har stått nær Sudans hær, mens De forente arabiske emirater har stått nærmere RSF.

Samtidig er det russiske leiesoldatselskapet Wagner-gruppen en joker. Krieg tror rikdommen til RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo – som har tjent seg styrtrik på gull – kan lokke Wagner-gruppen til å støtte ham.

– Hvis Wagner må velge, blir det Daglo, sier Krieg.