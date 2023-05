Ukraina hevder å ha skutt ned russisk hypersonisk rakett med Patriot-system

Hvis opplysningene stemmer, er det første gang at Ukraina har greid å avskjære en av Russlands mest moderne raketter.

Ifølge tjenestemenn ble det amerikanske Patriot-systemet først levert til Ukraina i april.

Den ukrainske kommandanten Mykola Olesjtsjuk skriver på Telegram at raketten ble skutt ned under et russisk angrep mot Kyiv i morgentimene torsdag. Raketten var av typen kh-47 Kinzjal og ble avfyrt fra et fly over russisk territorium, ifølge meldingen.

Vist fram i 2018

– Jeg gratulerer det ukrainske folket med denne historiske hendelsen, skriver Olesjtsjuk på Telegram lørdag.

Den topp moderne ballistiske raketten ble første gang vist fram av president Vladimir Putin i 2018. Da skrøt han av at ingen av verdens luftforsvarssystemer var i stand til å skyte ned raketten.

Raketten kan bevege seg med en fart på opptil 12.350 kilometer i timen. Den kan også utstyres med atomvåpen og har en rekkevidde på 150–200 mil.

Brukt flere ganger

Russiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Russland har brukt raketten flere ganger tidligere, blant annet i angrep som har rammet Ukrainas energinett og boligblokker.

Det russiske angrepet mot Kyiv og flere andre ukrainske byer ble gjennomført dagen etter at Russland anklaget Ukraina for å ha angrepet Kreml med en drone i et forsøk på å ta livet av Putin.