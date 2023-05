Den russiske forfatteren Zakhar Prilepin, en kjent nasjonalist, er såret i et bilbombeangrep, og en annen person er drept, ifølge russiske myndigheter.

– Ifølge foreløpige rapporter ble en person drept i eksplosjonen, og forfatteren Zakhar Prilepin, som var i bilen, ble såret, opplyser innenriksdepartementet i Moskva lørdag formiddag.

Et bilde fra en video som er offentliggjort av russiske etterforskere, og som skal vise bilen som Zakhar Prilepin satt i. Foto: Foto: AP / NTB

Angrepet fant sted i Nizjnij Novgorod, som ligger rundt 40 mil øst for Moskva.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass siterer en kilde i ambulansetjenesten som sier at forfatterens bil eksploderte.

– Han overlevde, men ble såret og er ved bevissthet, sier den ikke navngitte kilden.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at han skal overføres til sykehus i Moskva for behandling. Tilstanden blir beskrevet som «alvorlig».

Ifølge innenriksdepartementet er en mann som «muligens» er involvert, pågrepet. Departementet oppgir også at det er innledet en terroretterforskning.

– Vestens ansvar

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet anklaget straks Ukraina for å ha utført angrepet, og ga samtidig vestlige land skylden.

– Fakta er blitt til virkelighet: Washington og Nato har fostret opp enda en terrorcelle – regimet i Kyiv, skriver Maria Zakharova på Telegram.

Hun hevder USA og Storbritannia har et direkte ansvar for angrepet, men uten å legge fram bevis for påstanden.

– Vi ber for Zakhar, legger hun til.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov har foreløpig ikke ville kommentere hendelsen.

Populær forfatter

Den russiske forfatteren og Putin-tilhengeren Zakhar Prilepin under en pressekonferanse i Moskva i februar 2017. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

Prilepin er prisbelønt og en av Russlands mest populære skjønnlitterære forfattere. Han tjenestegjorde som soldat under krigen i Tsjetsjenia, er sterkt politisk engasjert og var tidligere redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta, ifølge Store norske leksikon.

De siste årene har han markert seg som en overbevist nasjonalist og fungert som støttespiller for president Vladimir Putin.

Han har også engasjert seg som aktiv tilhenger av den russiske krigføringen i Ukraina og kjempet side om siden med prorussiske separatister øst i Ukraina.

Tredje angrep

Ifølge Reuters er det tredje gang siden invasjonskrigen startet at en framtredende støttespiller av krigen blir utsatt for et bombeangrep på russisk jord.

I april ble den kjente russiske bloggeren Vladen Tatarskij drept i en eksplosjon i St. Petersburg. Tatarskij kom fra Donetsk i Ukraina.

I august i fjor ble den russiske nasjonalisten Darja Dugina drept av en bilbombe i Moskva. Hun var datter av Aleksandr Dugin, en høyrenasjonalistisk akademiker og ideolog.

Russland har anklaget Ukraina for å stå bak disse drapene, noe ukrainske myndigheter avviser.

