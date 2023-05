London klar for historisk kongekroning

Flere hundre tusen turister, pressefolk og fine gjester har inntatt den engelske hovedstaden når britenes nye konge skal krones i dag. Flagg og vimpler pryder Londons gater, mens bilder av kong Charles er satt opp i vindusruter rundt om i byen.

Kong Charles og dronning Camilla skal i formiddag sette seg i hestevogna som skal frakte dem til Westminster Abbey for kroningen.

Forrige gang en britisk regent ble kronet var helt tilbake i 1953, da kongens mor – dronning Elizabeth – inntok tronen.

Det er ventet at kroningen blir en real folkefest. Statsminister Rishi Sunak har sagt at festen er et bevis på hva Storbritannia kan få til. Andre har stilt spørsmål ved prislappen – ifølge BBC koster festlighetene mellom 50 og 100 millioner pund.

Det er et sted mellom 660 og 1330 millioner kroner.