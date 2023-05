Video av mann som kveles på T-banen i New York opprører – usikkert om det kan straffes

Fredag var flere hundre samlet i demonstrasjoner i New York. «Rettferdighet for Jordan Neely» og «Å være fattig er ikke en forbrytelse», sto det på noen av plakatene.

Jordan Neely – som var kjent i lokalsamfunnet som en Michael Jackson-imitator – ble lagt i bakken av en tidligere soldat på T-banen i New York mandag. Neely fikk ikke puste og døde av kvelning.

Han hadde vært utagerende og skreket til andre passasjerer, men ikke truet noen, har en frilansjournalist som filmet hendelsen forklart. Opptakten til hendelsen er ikke filmet, men Neelys siste minutter i live er fanget på film.

For mange i USA vekker det følelser til live fra videoer av politidrap – kanskje særlig drapet på Eric Garner, som forgjeves ropte «jeg kan ikke puste» etter å ha blitt satt i kvelertak av en politimann.

Rimelig oppførsel?

Hendelsen på T-banen etterforskes, men det er ikke tatt ut noen siktelse. Selv om mange fordømmer hendelsen, er myndighetspersoner i New York forsiktige i sine uttalelser.

Det store spørsmålet er om soldatens handlinger var rimelige i juridisk forstand, altså om det er sannsynlig at newyorkere flest ville ha grepet inn i situasjonen på lignende måte for å få kontroll over den utagerende mannen.

Påtalemyndigheten har bekreftet at mannen som la Neely i bakken, var en tidligere soldat. Nakkegrepet han brukte skal være noe det gis opplæring i for soldater, men som blant annet politiet i New York ikke lenger får bruke.

– Vanskelig

Mark Bederow, som tidligere jobbet i påtalemyndigheten i New York, sier at det blir et vanskelig juridisk spørsmål. Etter New Yorks lovgivning må en person som bruker dødelig makt bevise at hen ikke bare fryktet for sitt eget eller andres liv, men også at det enhver rimelig person ville ha gjort det samme.

– Hvis soldaten for eksempel sier at han helt ærlig trodde at han ikke hadde noe annet valg enn å gripe inn for å redde andre, er spørsmålet om en objektiv sett rimelig person ville ha følt det samme, sier Bederow.

Tolkningen av den aktuelle lovparagrafen ble sist klargjort i 1986 i saken mot Bernhard Goetz som hadde skutt fire tenåringer på T-banen. Goetz – som var hvit – skjøt de fire svarte ungdommene etter at en av dem hadde spurt om å få fem dollar av ham.

Goetz forklarte at han trodde han ble ranet. Han ble frifunnet for drapsforsøk, men dømt for å ha båret våpen ulovlig.

– Følte seg truet

Mannen som la Neely i kvelertaket, sier i en uttalelse via sine advokater, Thomas Kennif og Steven Raiser, at han aldri mente å skade Neely.

– Da Neely begynte å true vår klient og andre passasjerer på aggressivt vis, tok vår klient grep sammen med andre for å beskytte seg. Han mente aldri å skade Neely og kunne ikke forutse at han skulle dø, skriver advokatene.

De viser til at Neely hadde en historikk med voldelig og utagerende oppførsel og ber om at det gjøres mer for å hjelpe dem som sliter med mentale problemer.

– Grusomt

Aktivister har rettet kritikk mot politiet for at soldaten ikke er pågrepet etter hendelsen mandag. New Yorks ordfører Eric Adams ber om tålmodighet og understreker at folk som reiser på T-banen har rett il å forsvare seg i enkelte situasjoner.

– Politiet etterforsker saken. Jeg har respekt for prosessen, sier Adams.

Guvernør Kathy Hochul sier at videoen er grusom å se og legger til at Neelys familie har rett på rettferdighet.

– Ingen har retten til å ta livet av en annen person, sier Hochul.

– Vil kvitte seg med oss

For mange svarte er videoen svært vond å se.

– Vi er som dyr i det hvite folks bakgård. De vil kvitte seg med oss, sier 53-åringen Diango Cici, som bor på Manhattan.

Bederow sier at saken kan ende opp for en storjury, et grep som ofte tas i kompliserte saker. Han sier det kan ende med en mildere tiltale, for eksempel for uaktsomt drap.

Walter Signorelli, professor og tidligere politimann i NYPD, sier at han er usikker på om det blir noen straffesak i det hele tatt. Han påpeker at reisende ble redde av Neelys oppførsel.

– Ikke en skurk

Han tror en jury vil sympatisere med soldaten som la Neely i bakken.

– Det er ikke slik at han er en skurk. Han gjorde det han trodde var riktig og som virket mest rimelig for ham. Han grep inn da folk flest snudde seg vekk, sier Signorelli.

Soldatens bakgrunn kan spille inn, ettersom det kan være rimelig å anta at han har fått opplæring i andre metoder som kunne ha løst situasjonen. Videoen viser at han holdt Neely i kvelertak i flere minutter, selv etter at Neely sluttet å gjøre motstand.

– Selv hvis vi i utgangspunktet tenker at handlingen er rettferdiggjort, er spørsmålet da når det blir for mye. Hvis du ser på videoen, kan jeg ikke tro at noen vil si at den fyren er en trussel lenger på det tidspunktet, sier Bederow.

Vitner reagerte

I videoen kan man også høre andre be soldaten om å slippe taket. De advarer mot at Neely kan dø.

Et vitne, Johnny Grima, forsøkte å si fra at Neely kunne bli kvalt. Han sier at det var forstyrrende å være vitne til.

– Da de slapp ham, falt han bare sammen. Øynene hans var åpne, men det var ikke noe lys der, sier han.