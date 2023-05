Presidentkandidat pågrepet i Paraguay

Det har vært kraftige demonstrasjoner i hovedstaden Asuncion etter valget, der den 44 år gamle økonomen Santiago Peña gikk av med seieren.

Opposisjonen har kommet med anklager om valgfusk. Riksadvokaten beordret pågripelsen av høyrepopulisten Cubas, som har ledet an i demonstrasjonene.

Han fikk en oppslutning på 23 prosent i valget, men har krevd omtelling.

Cubas er siktet for å ha forstyrret offentlig ro og for andre lovbrudd, heter det i arrestordren som ble utstedt.

Politikeren har lagt ut en video som angivelig viser at han blir pågrepet mens han var på vei til Asuncion for å lede an i en ny demonstrasjon.

– Som dere kan se, blir jeg pågrepet. Alle kriminelle i dette landet bør bli iført håndjern slik som Paraguayo Cubas, sier han på vei inn i en politibil.

Sent mandag kveld blokkerte Cubas' støttespillere veier i hovedstaden og i byer øst i landet. Det endte med sammenstøt mellom demonstrantene og politiet.

Internasjonale observatører har sagt det ikke er grunn til å tvile på valgresultatet.