I delstaten Wisconsin er det blitt fremmet et nytt lovforslag som har fått mange til å heve øyenbrynene. Det nye forslaget vil gjøre det lovlig for tenåringer i en alder av 14 år og oppover å servere alkohol til tørste kunder i delstatens restauranter og barer, skriver Associated Press.

Per nå kan kun de over 18 år servere alkohol i Wisconsin.

Senator Rob Stafsholt er blant de som har kommet med det nye lovforslaget. Han mener forslaget kommer med en enkel løsning på problemer den eksisterende loven skaper. Han mener at ansatte under 18 i Wisconsin ikke er i stand til å gjennomføre deler av jobben sin under dagens lovverk.

De som fremmer lovforslaget forteller at det skaper en «enkel løsning» på problemer innenfor arbeidskraft i delstaten.

Laveste aldersgrense

Personalmangel blir trukket fram som noe av grunnen til det nye lovforslaget. Foto: Reuters / Brian Snyder

Om forslaget blir stemt igjennom blir Wisconsin delstaten med lavest aldersgrense for om unge kan servere alkohol eller ikke.

Senator Stafsfholt forteller at unge som jobber på restaurant og bar, vil bli fulgt opp og kontrollert av myndige bartendere på stedet.

Ifølge Associated Press er aldersgrensen for å drikke alkohol i Wisconsin 21 år, men er barn sammen med foreldre, kan barn og unge drikke alkohol uansett alder, så lenge foreldrene sier det er greit.

Lignende forslag

Forslaget må gjennom Senatet og underhuset i Wisconsin for å bli vedtatt. Illustrasjonsfoto. Foto: Paul Brady Photography / Shutterstock / NTB

Forslaget i Wisconsin er bare et av en rekke forslag som vil fjerne restriksjoner rundt unge i arbeid. Ifølge Washington Post har lignende lovforslag blitt fremmet i en rekke stater, blant annet Arkansas og Iowa.

For å bli vedtatt må forslaget gjennom Senatet og underhuset i Wisconsin for deretter signeres av den demokratiske guvernøren i delstaten. En talsperson for guvernøren latterliggjorde forslaget denne uken, og trakk frem forslag som guvernøren tidligere har lagt fram for å få bukt med mangelen på arbeidskraft i delstaten.