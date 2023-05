Tass: Sjojgu inspiserte tropper

Sjojgu inspiserte soldater og utstyr fra Russlands sørlige militærdistrikt, ifølge Tass. Distriktet omfatter blant annet områdene i Ukraina som Kreml hevder er innlemmet i Russland.

Ria, et annet statsstyrt nyhetsbyrå, skriver at Sjojgu har gitt instruks til staben om å forsikre at styrkene har alle våpen de trenger.

Sjojgu ble fredag igjen mål for skarp kritikk fra Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin, som anklager ham for å gi gruppa for lite ammunisjon og støtte.

Video: Wagner-sjefen raser mot Moskva: - De jævlene kan dra til helvete!