Ifølge sjefmeteorolog Matthew Lehnert ved det britiske meteorologiske instituttet Met Office kan de første regndråpene komme allerede tidlig på morgenen.

Det er dårlig nytt for de mange spente kongehusentusiastene som i flere dager har sovet i telt langs kong Charles og dronning Camillas prosesjonsrute i håp om å se kongeparet på den historiske dagen.

Hele kroningshelgen er spekket med utendørsarrangement i Storbritannia, inkludert en konsert på Windsor Castle, den pompøse kroningsprosesjonen og gatefester over hele landet.

Dårlig vær kan også påvirke planene om å la militærfly og helikoptre fly over Buckingham Palace og The Mall i formasjon for å hilse kongen etter han er kronet, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

De sier planene blir avlyst dersom det ikke er god sikt og skylette, selv om avlysning er siste utvei.

Men om det likevel regner på Charles' parade, er han ikke alene om det. e siste to monarkene, kong George IV og dronning Elizabeth II, hadde begge vått vær på sin store dag, ifølge Met Office.

