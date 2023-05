Australias statsminister frustrert over at USA insisterer på å få utlevert Assange

– Jeg sier bare at nok er nok. Det er ingenting å tjene på denne fortsatte innesperringen, sier Albanese i et intervju med australsk rikskringkasting (ABC) fredag.

– Jeg vet at det er frustrerende, jeg deler den frustrasjonen. Jeg kan ikke annet enn å være helt tydelig på hva mitt standpunkt er. Og den amerikanske regjeringen er garantert svært klar over den australske regjeringens standpunkt, sier han videre.

Assange, som er fra Australia, har nå tilbrakt fire år i et britisk høysikkerhetsfengsel fordi USA har krevd ham utlevert. Før dette tilbrakte han sju år i Ecuadors ambassade i London for å unngå utlevering til Sverige i frykt for å bli sendt videre til USA.

Albanese mener at det er på høy tid at man vurderer om Assange allerede har vært innestengt lenge nok til at han har fått en rimelig straff hvis han skulle bli kjent skyldig i de amerikanske anklagene.

USA ønsker å stille ham for retten for blant annet spionasje som følge av WikiLeaks' publisering av hundretusener av lekkede, hemmeligstemplede dokumenter, blant annet om USAs krigføring i Irak.

Assange risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel hvis han blir utlevert.