Fra høytidelig prosesjon til krone på hodet – slik foregår kroningen av kong Charles

Morgenfugler kan sikre seg plass

Dagen starter klokken 7 med at tilskuerplassene langs prosesjonsruten åpner. Da kan skuelystne finne den beste plassen for å se kongen og dronningen på vei til og fra Westminster Abbey i vognen sin.

Det er ventet store folkemengder i London på kroningsdagen da hendelsen er en stor turistmagnet. Politiet har varslet at de vil ha 29.000 politibetjenter i gatene for å sørge for sikkerheten og for at kroningen går riktig for seg.

Gjestene ankommer

Fra klokken 8.15 kan gjestene ved kroningsseremonien i Westminster Abbey ankomme kirken. De må først gjennom en sikkerhetskontroll ved Victoria Tower Gardens, ikke langt fra kirken. Fra klokken 10 får menigheten og gjestene sette seg inne i kirken.

Fra klokken 10.30 begynner de viktigste gjestene å ankomme: statsoverhoder, representanter fra andre lands regjeringer og kongefamilier, høytstående politikere i Storbritannia, tidligere statsministre og medlemmer av den britiske kongefamilien.

Prosesjon

Forberedelsene til prosesjonen fra Buckingham Palace til Westminster Abbey starter rundt klokken 10.45.

Den første prosesjonen kalles kongeprosesjonen. Denne starter klokken 11.20. Ruten går ned paradegaten The Mall, gjennom Admiralty Arch, ned Whitehall og ved Parliament Street, rundt Parliament Square til Broad Sanctuary, før den ankommer Westminster Abbey. Ruten er til sammen på rundt 2 kilometer.

Vognen kong Charles og dronning Camilla skal bruke under denne prosesjonen, er den samme som dronning Elizabeth brukte da hun feiret 60 år som monark.

Seremonien begynner

Kongen og dronningen ankommer Westminster Abbey noen minutter før kroningsseremonien offisielt starter klokken 12.

Kroningsseremonien har i stor grad vært lik de siste 1.000 årene. Den er en høytidelig og religiøs begivenhet som er full av symbolikk, og den ledes av erkebiskopen av Canterbury.

Kroningen

Forsamlingen i Westminster Abbey vil flere ganger bli spurt om de anerkjenner kong Charles som monark, og de vil svare med «God save the king» («Gud signe kongen»). Kong Charles skal deretter avlegge sin ed som monark og vil blant annet bli spurt om han lover å opprettholde lov og rett i landene som har ham som statsoverhode.

Det blir sunget flere salmer, og Storbritannias statsminister Rishi Sunak skal lese et utdrag fra Bibelen.

Kongen skal også salves. Denne delen blir ikke vist på TV eller for gjestene i Westminster Abbey, da det anses for å være den helligste delen av kroningsseremonien og et privat øyeblikk mellom monarken og Gud. Erkebiskopen tegner omrisset av et kors på kong Charles' hode, hender og bryst med en spesiallaget olje som har blitt religiøst innviet i Jerusalem. Oljen blir lagt på kroningsskjeen fra middelalderen.

Deretter presenteres kong Charles for riksregaliene – blant annet et sverd, armbånd, kapper, rikseplet, en ring, en hanske og septer. Ulike personer skal legge fram riksregaliene for kongen.

Rundt klokken 13 plasseres St. Edwards-kronen på hodet til kong Charles, og forsamlingen i kirken vil nok en gang si «Gud signe kongen». Salutter fyres av i hele landet.

Dronningen krones

Etter noen fanfarer og salmer krones dronning Camilla. Også hun presenteres for riksregalier, men langt færre enn hennes ektemann, før kronen plasseres på hodet hennes.

Dronningen krones med dronning Marys krone, før hun skal sitte på en trone ved siden av kong Charles.

Seremonien avsluttes ved at nasjonalsangen synges, før den nykronede kongen og dronningen forlater Westminster Abbey.

Ny prosesjon

Seremonien er ferdig rundt klokken 14, og kongen og dronningen fraktes tilbake til Buckingham Palace i det som kalles kroningsprosesjonen. Denne er større i omfang og mer storslått enn kongeprosesjonen, og vognen kongeparet skal bruke, er den forgylte kroningsvognen. Denne vognen er så tung at den må dras i gangtempo.

Klokken 14.45 mottar kongen og dronningen en kongelig salutt fra militæret i hagen til Buckingham Palace.

Klokken 15.15 er det ventet at kongeparet og andre medlemmer av kongefamilien vil hilse folket fra balkongen på Buckingham Palace. Fly og helikoptre skal fly over Buckingham Palace og The Mall i formasjon for å hilse kongen.