Ingen økning av alvorlig mensforstyrrelser i Sverige etter koronavaksinene

Forskere har i flere land undersøkt om koronavaksinene har gitt mensforstyrrelser, men en svensk studie viser at det ikke har vært noen økning av det etter vaksineringen.

Data fra rundt 3 millioner kvinner er undersøkt. Den viser en litt økt risiko for blødninger hos kvinner som er over overgangsalderen, men ingen økning i kvinner som oppsøker helsevesenet med mensproblemer.

Forskerne sier at studien viser at selv om kvinner kan ha fått bivirkninger, har de ikke vært så alvorlige at flere har trengt legehjelp.

Det europeiske legemiddelbyrået har konkludert med at det ikke er mulig å slå fast at det er en sammenheng mellom mensforstyrrelser og mRNA-vaksinene.