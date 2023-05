Anklagene hagler etter det mulige droneangrepet mot Vladimir Putin . Russland anklager USA og Ukraina, mens andre peker på Kreml selv.

Den oppsiktsvekkende videoen av en drone som eksploderer like over Kreml har fått eksperter til å trekke linjene tilbake til bombingen av Moskva under andre verdenskrig.

I Moskva raser presse og politikere mot Vesten og Ukraina. De kaller det et drapsforsøk på Putin. Torsdag gikk Putins talsperson Vladimir Peskov ut mot USA.

– Beslutninger om et slikt angrep blir ikke tatt i Kyiv, men i Washington, sier Peskov.

Se videoen her:

– Løgner

Han mener det var Ukraina som gjennomførte angrepet, men sier de handlet på ordre fra Washington.

USA har benektet at de var involvert. Det har også Ukraina gjort. President Volodymyr Zelenskyj svarte helt tydelig da han fikk spørsmål om det fra TV 2 i Helsingfors:

– Vi angriper ikke Putin og vi angriper ikke Moskva, sa Zelenskyj og la til at de knapt hadde våpen nok som det var, og at de slett ikke kan bruke dem i Moskva.

USA er også tydelige i talen: Peskov farer med løgn, sier Pentagons talsmann John Kirby.

Tror på Zelenskyj

Etterretningsekspert Tom Røseth ved Forsvarets høyskole har bitt seg merke i hvor tydelig Zelenskyj var i sin benektelse.

– Det kan ikke utelukkes at Ukraina står bak, men det fremstår nå som mindre sannsynlig, sier Røseth.

– Kyiv er generelt troverdig i sine benektelser, men Moskva ofte kommer med tvilsomme eller falske uttalelser. At Zelenskyj går så klart ut gir fallhøyde om det viser seg om det er feil, med mindre tillit til hans uttalelser, påpeker han.

Han sier at et eventuelt motiv for Ukraina kan være å sende et budskap til Kreml og den russiske befolkningen om at det er en krig der selv ikke Kreml er trygt.

Røseth sier at Ukraina har kapasitet til å gjennomføre et slikt angrep og at de har vist det med angrep mot rene militære mål tidligere.

Sto Russland bak?

En annen teori er at det er Russland selv som står bak, eventuelt for å rettferdiggjøre et større angrep i Ukraina.

– Det er absolutt sannsynlig, Russland har kommet med hårreisende påstander om «skitne bomber» og biologiske våpen som Ukrainerne skal ha arbeidet med sammen med amerikanerne, uten at dette synes å ha feste i virkeligheten, sier Røseth.

– Tilliten til Kyiv er naturlig nok større en til Moskva – noe russisk side selv har skylden i – gjennom det store antall villedninger og usannheter gjennom denne krigen, sier han.

Røseth mener lederskapet i Kreml kan ha vurdert at de trengte en hendelse som ga russerne en følelse av økt trussel utenfra.

EU advarer

EUs utenrikssjef Josep Borrell har advart Moskva mot å bruke angrepet som et påskudd for å eskalere konflikten.

Det har den siste tiden vært en lang rekke mulige sabotasjeangrep i Russland, blant annet branner og tog som har sporet av. Det skjer kort tid før Russland skal markere en av sine høytidsdager 9. mai, da seieren over Nazi-Tyskland skal feires.

Kreml har insistert på at 9. mai-paraden skal gå som planlagt i Moskva tross den siste tidens angrep, men at sikkerheten skal styrkes.

Russisk TV viste torsdag Putin i Kreml for første gang siden droneangrepet. Peskov sier at Putin selv ikke har planer om å si noe om angrepet.

Zelenskyj i Haag

Torsdag dro også Zelenskyj til Haag der han besøkte Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Der sa han at Putin må stilles til ansvar og dømmes for sine forbrytelser.

– Jeg er sikker på at dette vil skje når vi vinner, og vi skal vinne, sa han og fortsatte:

– Den som starter en krig, må stilles til ansvar.