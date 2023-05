El Chapos sønner sier de ikke står bak fentanyl-smuglingen

I en sjelden uttalelse fra Guzman-familien skriver de fire sønnene kjent som «Los Chapitos» at de bestrider anklagene fra USA om at de smugler mengder av fentanyl inn i USA.

En av sønnene – Ovido Guzman – er fengslet i Mexico og USA krever å få ham utlevert.

– Vi har aldri produsert eller solgt fentanyl eller noe som stammer fra det, skriver sønnene i et brev som er publisert av avisa Milenio.

Sønnene skriver videre at de ikke leder Sinaloa-kartellet, men at de er ofre for en internasjonal svertekampanje der de pekes ut som narkosmuglere.

USA sliter med en fentanyl-epidemi som har tatt livet av tusenvis. Ifølge helsetilsynet CDC døde over 50.000 amerikanere av fentanyl-overdoser i 2021.

Amerikanske myndigheter har pekt på Sinaloa-kartellet som hovedansvarlig for flommen av fentanyl og sagt at Los Chapitos er ledere i kartellet.