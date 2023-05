Trump er tiltalt for dokumentforfalskning i forbindelse med blant annet utbetaling av hysjpenger til en pornostjerne før valget i 2016.

Advokatene hans mener en føderal domstol må ta stilling til saken ettersom den omfatter handlinger som skjedde da han var president.

Trump erkjente seg ikke skyldig da han i forrige måned møtte for retten for å svare på de 34 tiltalepunktene for første gang.