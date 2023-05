Pornoindustrien går til sak mot Utah

Utah har vedtatt en lov som krever at alle pornonettsteder sjekker alderen til brukeren for å sikre at de er myndige. Politikere i delstaten sammenligner det med lignende krav til gambling- og alkoholindustrien.

Men bransjeorganisasjonen The Free Speech Coalition (FSC) har levert et søksmål og sier loven krenker ytringsfriheten og krenker privatlivet til dem som vil se porno.

De ber en føderal domstol stanse loven fram til den er blitt avgjort i rettsvesenet.

Republikanerne i Utah har i en årrekke forsøkt å innføre lover som begrenser pornobruken. USAs høyesterett har tidligere slått ned lignende lover med henvisning til ytringsfriheten.