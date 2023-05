Serbia strammer inn våpenkontrollen etter skoleskyting

Innenriksdepartementet opplyser at det vil være strenge inspeksjoner de neste tre månedene. De vil sikre at våpen og ammunisjon er oppbevart i henhold til reglene.

Samtidig settes utdelingen av nye våpenlisenser på vent i to år. Det ble besluttet på et regjeringsmøte dagen etter skoleskytingen der en 13 år gammel elev drepte åtte elever go en sikkerhetsvakt.

Gutten brukte våpen og ammunisjon som tilhørte faren, som hadde våpentillatelse. Faren er også pågrepet.